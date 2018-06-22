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«За рашизм»: В Киеве напали на Бориса Гребенщикова

Сегодня, 17:58

На сцену ворвался молодой парень с плакатом и постарался сорвать бесплатное выступление лидера группы «Аквариум».

Сегодня, 22 мая, в Киеве в самом центре города на аллее Пейзажная напали на Бориса Гребенщикова. Музыкант выступал перед сотнями зрителей с бесплатным концертом. В один момент неизвестный парень прорвался на сцену и начал кричать, принимая попытки сорвать выступление.

В руках у молодого человека был плакат с провокационными надписями, такими как «за рашизм».

                             

В результате провокатора моментально вытолкали со сцены под аплодисменты зрителей. Сейчас его задержали столичные правоохранители. Сам же Борис Гребенщиков заявил: «Дай ему бог прийти в себя и почувствовать себя лучше сегодня».

Бессмертный лидер музыкального коллектива «Аквариум» приехал в Киев сегодня. Он собирается дать ряд концертов украинским фанатам.

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