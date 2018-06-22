«Тайна раскрыта»: Туристов на перевале Дятлова убил Уральский «гуманоид Алёша»

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Оказывается, что крошечный инопланетянин настоящий долгожитель. Впервые его нашли ещё в 1996 году. Из-за пришельца в психушку попали несколько человек. Затем он попал к сектантам, у которых и умер в 2005 году.

В 1996 году в городке Кыштыме местная пенсионерка Тома пошла за водой к колодцу, но вернулась без воды и не сама. У неё в платке было завёрнуто странное существо. Как заявила бабушка, она нашла под сосной «ребёночка Алёшеньку». Врачи решили, что у неё шизофрения и отправили пенсионерку невменяемой.

Старушку отвезли в больницу, а вот «гуманоид Алёша» остался дома. В итоге он скончался от голода, превратившись в мумию. Позже его тело попало к местному милиционеру Владимиру. Но мужчина видимо побоялся относить уральского пришельца на экспертизу, ведь его тоже могли отвести в психушку. Владимир решил подарить «Алёшу» уфологам-сектантам.

Одна из главных уральских уфологов Галина Семенкова забрала инопланетянина в 1996 году, а в 2005 году его официально захоронили в Евпатории у Чёрного моря.

Секта называлась «Звёздная академия». Крымчанка по имени Светлана в 90-х состояла в ней, но всё же ушла. Женщина рассказала, что в 2005 году мумию привязали к камню и бросили на дно соляного озеро. Но на следующий день после похорон «гуманоид Алёшенька» всплыл. В результате мумию решили спалить, и это безуспешно.

Другой участник «Звёздной академии» рассказал, что Алёшенька – потомок уральских карликов, называемых чучками. Многие решили, что они вымерли, но оказывается, что нет. По словам мужчины, именно Алёша с сородичами убил туристов на перевале Дятлова.

Как бы то ни было, сейчас «гуманоид Алёша» стал популярен. Недавно его труп и вовсе начали продавать в интернете всего за 3 тысячи рублей. Здесь появляется вопрос о достоверности не только инопланетянина, но и вообще всей истории.