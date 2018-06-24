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Юрий Лужков поделился приватным мнением о будущем России

Сегодня, 02:14

В минувшую среду читатели посетили Московский Дом книги, чтобы пообщаться с экс-градоначальником Москвы Юрием Лужковым.

 
Он представил аудитории второе издание своей книги «Россия на перепутье… Дэн Сяопин и старые девы «монетаризма»», в которое был включен ряд новых памфлетов.

По словам Юрия Лужкова, в своей книге он изложил анализ актуальных событий в стране и собственное видение пути развития России. Он должен сводиться к повышению благосостояния народа. Пока же верный путь развития правительство так и не выбрало.

Юрий Михайлович отметил, что для восстановления мирового влияния РФ требуется наладить и поддерживать равновесные отношения с КНР, США и Европой. Это сбалансирует политическую и общественно-экономическую ситуацию в мире.

В ходе общения с читателями Юрий Лужков критически оценил инициативы правительства Российской Федерации касательно увеличения ставки НДС и повышения пенсионного возраста. Эти процессы, считает экс-мэр, потребуют дополнительных затрат и дотаций со стороны государства.

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