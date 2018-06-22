В Смоленске открыли памятник студенческой удаче

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Памятник, посвященный студенческой удаче, установили на одном из зданий общежития Смоленского государственного университета.

Композиция представляет собой открытое окно, из которого видна рука с зачетной книжкой. Основой для создания этого памятника стала традиция у студентов в последнюю ночь перед экзаменом таким образом призывать удачу.

Памятник установили накануне столетия СмолГу. Идея об установке такого монумента зародилась в Краснодаре еще в 2007 году. Она ждала своего воплощения больше десяти лет, пока шла разработка макетов. В проектировании участвовали как студенты, так и преподаватели университета. На памятник скидывались сами студенты, от чего он стал еще драгоценным.

У студентов, для легкой сдачи экзаменов, есть много различных ритуалов: положить учебник под подушку перед тем, как лечь спать или посидеть на зачетке. Но самый популярный ритуал всегда происходил ровно в полночь: нужно высунуться из окна и трижды крикнуть «Халява, приди!».

Теперь каждый студент сможет потереть символичную зачетку, установленную в самом центре Смоленска, на территории одного из старейших учебных заведений и легко сдать все экзамены.