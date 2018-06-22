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НЛО или достойная пенсия: Во что больше верят отчаявшиеся россияне?

Сегодня, 16:42

Граждане РФ настолько шокированы решением правительства повысить пенсионный возраст, что скорее поверят в существование пришельцев, нежели в достойные пенсионные выплаты.

14 июня кабмин РФ шокировал «рядовых» соотечественников, утвердив повышающий пенсионный возраст до 63 (женщины) и 65 (мужчины) лет законопроект. На фоне тотального негатива социологам стало интересно, во что больше верят отчаявшиеся россияне: в НЛО или достойную пенсию?

Всего 9% респондентов старше 18 лет надеются, что в старости им предоставят достойное пособие за наработанный стаж. 37% опрошенных граждан настроены не столь оптимистично. Они скорее поверят, что пришельцы спустятся к ним с космоса, посадят их на свой корабль и увезут на планету, где нет ошеломляющих коммунальных счетов, разбитых дорог и возрастной планки для пенсионеров, превышающей среднюю продолжительность жизни.

Достойная пенсия через десятки лет кажется одинаково туманной как для студентов, так и для более старшего поколения. Кто-то надеется, что новый срок правительства РФ подытожит эпоху Путина, за которой последуют позитивные перемены. Масла в огонь подливают многочисленные экономические эксперты, называющие пенсионную реформу тотальным обманом. У России уже сейчас есть средства, обеспечивающие достойной пенсией 60-летних граждан, утверждает оппозиция.

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