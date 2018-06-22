«Под мирным небом»: В тульской библиотеке появилась картина с Путиным и Святыми

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Картина, написанная художником Александром Немцовым, буквально взорвала сеть. Пользователи активно обсуждают изображение Путина на коне в компании Святых. Свое мнение высказал и экс-мэр Екатеринбурга.

В тульской областной детской библиотеке появилась картина с Владимиром Путиным, взорвавшая сеть и нашумевшая среди пользователей. На ней изображен не только нынешний президент России, но и Дмитрий Медведев, Патриарх Кирилл, Николай II и даже Богородица с младенцем на руках. Картину написал местный художник Александр Немцов, который назвал свое творение «Под мирным небом».

Сообщается, что один из пользователей поинтересовался на сайте библиотеки, действительно ли такая картина существует, и была размещена в детской библиотеке. Поступил ответ, что картина действительно была размещена в рамках выставки «Лестница». Отмечается, что художник решил обозначить значимых для страны людей, будучи уверенным в том, что список не может обойтись без президентов России. В ответе также было сказано, что в учреждении не должно быть материалов, которые могли бы покалечить детскую душу, а картина таковой не является. В заключении было сказано, что вернисаж пробыл на стене месяц и имел огромный успех среди детей и взрослых.

Однако со временем ответный комментарий был отредактирован. В новом тексте было сказано, что данная работа не была представлена в детской библиотеке. С чем связаны такие изменения фактов – неизвестно.

По предварительным данным, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман поделился своим резким мнением касаемо творения художника в Twitter. Чиновник явно недоволен работой и дал понять, что не считается с Немцовым как с художником.