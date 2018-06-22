Воронеж посетила правнучка Мухиной, создавшей госпиталь во время ВОВ

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В эти дни по всей России чтится память воинов и работников тыла, которые погибли во время ВОВ, такие мероприятия приурочены к дню ее начала. Почтить память погибших в Воронеж приехала правнучка легендарной Алевтины Разумковой, которая больше известна в истории как Ревекка Мухина.

Сегодня, 22 июня россияне чествуют День памяти и скорби, который приурочен к годовщине начала Великой отечественной войны. Жители Воронежа по традиции собрались на Чижовском плацдарме, где и вспоминают события 77-летней давности. Напомним, что здесь находится крупнейшее воинское захоронение времен ВОВ.

В церемонии принимают участие ветераны войны и труда, военные, депутаты городского и областного советов Воронежа, а также гости из других регионов России и соседних государств. Во время действа присутствующие возложили венки и цветы к могилам солдат и мирных жителей, а также почтили их память минутой молчания.

Организаторы действа рассказали, что среди гостей мероприятия была также правнучка Ревекки Мухиной, создавшей госпиталь во время ВОВ. Женщина приехала в город из Саратова, где проживает с семьей. Напомним, что Алевтины Разумковой, которая больше известна в истории как Ревекка Мухина в 1942 году создала госпиталь для тяжело раненых, который находился в здании школы № 12. В тяжелых условиях женщина оказывала помощь как солдатам. Так и мирному населению, за что была расстреляна немцами прямо во дворе школы.

Об этом подвиге сняты фильмы и написаны романы, а на стене воронежской школы №12 весит мемориальная доска, которая не дает забыть молодежи о силе человеческого духа.