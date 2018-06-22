Названы имена победителей онлайн-чемпионата по ментальной арифметике «AMAKids – Поколение Z»

Сегодня, 16:01

В минувшие выходные был организован масштабный онлайн-чемпионат по ментальной арифметике «AMAKids – Поколение Z». Его участниками стали свыше десяти тысяч учащихся «Академии развития интеллекта AMAKids». Помимо Российской Федерации они представляли еще 11 государств, а возможность участия в турнире им обеспечивал доступ в Сеть. Для этого нужно было из своего личного кабинета проследовать на портал состязаний.

Ментальная арифметика помогает тренировать мозг человека через использование цифр. В.Федяй (основатель «Академии развития интеллекта AMAKids») адаптировал ее классический курс под мышление современных детей. Благодаря этому активизируется единовременная работа двух полушарий мозга, повышается успеваемость ребенка в школе и его уверенность в себе.

Главный приз турнира в виде тура в КНР достался В.Чшиеву (Владикавказ) и И.Князеву (Бровары). Они оказались быстрее всех соперников в ментальном счете многозначных чисел. Отмечается также, что компания AMAKids помимо этого вручила каждому призеру состязаний планшеты iPad, системы виртуальной реальности HTCVive, приставки XboxOne и PlayStation 4.