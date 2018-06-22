VistaNews.ru


Названы имена победителей онлайн-чемпионата по ментальной арифметике «AMAKids – Поколение Z»

Сегодня, 16:01

В минувшие выходные был организован масштабный онлайн-чемпионат по ментальной арифметике «AMAKids – Поколение Z». Его участниками стали свыше десяти тысяч учащихся «Академии развития интеллекта AMAKids». Помимо Российской Федерации они представляли еще 11 государств, а возможность участия в турнире им обеспечивал доступ в Сеть. Для этого нужно было из своего личного кабинета проследовать на портал состязаний.

 Ментальная арифметика помогает тренировать мозг человека через использование цифр. В.Федяй (основатель «Академии развития интеллекта AMAKids») адаптировал ее классический курс под мышление современных детей. Благодаря этому активизируется единовременная работа двух полушарий мозга, повышается успеваемость ребенка в школе и его уверенность в себе.

Главный приз турнира в виде тура в КНР достался В.Чшиеву (Владикавказ) и И.Князеву (Бровары). Они оказались быстрее всех соперников в ментальном счете многозначных чисел. Отмечается также, что компания AMAKids помимо этого вручила каждому призеру состязаний планшеты iPad, системы виртуальной реальности HTCVive, приставки XboxOne и PlayStation 4.

 

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Рекорд по количеству участников поставят на чемпионате по ментальной арифметике в Москве

В УСЗК "Измайлово" прошел первый чемпионат по ментальной арифметике АМАKids World Cup 2018

В Москве голову сотрудницы Академии прокуратуры пробила сосулька

Главное за неделю

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть эпичный момент встречи рыболова с хищником....

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

В Британии на фото попал атакующий людей гигантский НЛО

Жилой район Хоррогейте содрогнулся от нависающего над домами симметричного...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

На африканский пляж вынесло морского мутанта-людоеда

На побережье Намибии выбросило 6-метровый труп неизвестного животного. Эксперты...

Рекомендуем