Не стало героя Российской Федерации летчика Ивана Леонова

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Умер легендарный летчик Иван Леонов. О смерти ветерана Великой Отечественной Войны стало известно накануне.

Леонов является почетным гражданином города-героя Тулы.

Это единственный военный летчик, который управлял самолетом только одной рукой. Левую руку он потерял в 1943 году. Во время выполнения боевой операции самолет Леонова был сбит, а сам летчик получил тяжелое ранение плечевого сустава. Руку пришлось ампутировать.

После выписки из госпиталя Иван Антонович настоял на том, чтобы ему разрешили летать. За все время ВОВ летчик совершил 55 вылетов и сбил 8 фашистских самолетов.

Леонов награжден тремя орденами Красного Знамени и орденом Великой Отечественной Войны, многочисленными медалями.

Последние годы Иван Антонович работал преподавателем.

Указом Президента, Леонов Иван Антонович награжден звездой Героя Российской Федерации за мужество и героизм.

В 1999 году, город отмечал 10 годовщину создания Тульского вертолетного полка. Тогда И. А. Леонов последний раз совершил полет на самолете «Як-52» в качестве второго пилота.

Семья Леоновых воспитала семерых детей, пятеро из которых - приемные. Иван Антонович является членом Союза писателей России. Он делился своими воспоминаниями о войне, писал повести, стихи и рассказы.

Именем летчика названы одна из улиц города Орла, школа №70 в городе Тула. Родившийся на Брянщине летчик стал почетным гражданином Брянска три года назад. Сегодня не стало героя Российской Федерации.