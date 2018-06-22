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Губернаторский борт доставил тело погибшего ямальца на родину

Сегодня, 15:10

Погибший попал к месту назначения в полночь на вертолете, который оперативно выделил глава региона Дмитрий Артюхов. До этого, тело оставалось в морге на «чужой земле» уже две недели, а родственники не могли похоронить усопшего.

Как рассказали активисты, губернаторский борт доставил тело погибшего ямальца на родину из села Новый Порт в село Яр-Сале, произошло это в полночь на 22 июня по местному времени. Такой отзывчивости люди даже не ожидали, ведь до этого за транспортировку тела авиакомпания «Ямал» запросила более 500 тысяч рублей.

Погибший житель Нового Порта родом из другого населенного пункта, однако погиб он уже полмесяца назад во время катания на снегоходе вместе с товарищем. Теперь мужчину смогут похоронить в том селе, где он родился и проживал до этого.

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