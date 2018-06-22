Скоростное НЛО с гуманоидами засняли на камеру в Новой Зеландии

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Попавший в кадр неопознанный объект с космической скоростью вынырнул из воды и скрылся в небе. Всё произошло буквально за несколько секунд.

В Новой Зеландии возле города Данидин есть колония королевских альбатросов. Там существует специальный центр, сотрудники которого наблюдают за этими птицами, изучая и помогая им.

Недавно одна из сотрудниц центра просматривала трансляцию с веб-камеры, установленной возле гнезда королевского альбатроса. В один момент она заметила скоростное НЛО с пришельцами.

Неизвестный белый небольшой аппарат на космических скоростях вынырнул из воды и скрылся в небе. Всё случилось за 2-3 секунды. При просмотре видео, которое засняли на камеру, видно, что НЛО с гуманоидами оставляло за собой след не только в небе, но и на воде.

Глава маркетингового отдела полуострова Отаго Софи Баркер заявила, что её команда изучила объект на записи. Было несколько теорий, среди которых полёт птицы, волны и дроны человеческого происхождения. Примечательно, что полёты последних на территории центра запрещены.

По словам Софи Баркер, были и теории о том, что инопланетяне прилетели для изучения животного мира Земли, а в частности, королевских альбатросов.

Не смотря на все идеи и теории, конкретного чёткого ответа специалистам найти так и не удалось.