Первый онкологический медцентр открыли в Ростове

Сегодня, 13:58

В России открылся одиннадцатый центр ядерной медицины, который находится в Ростове. Первый позитронно-эмиссионной томографический центр (ПЭТ-центр), созданный для диагностики онкологических заболеваний.

Строительством центра занималась компания Роснано – «ПЭТ-Технолоджи» и инвестировала 200 млн руб. Общая площадь медцентра составляет 600 кв. м., пропускная способность рассчитана на прием около 5 тысяч пациентов в год.

Создание медцентра основано на причине смертности населения в стране, ведь именно сердечно-сосудистые и онкологические заболевания являются основной причиной смертности. Специалисты ПЭТ-центра способны определить распространенность процессов заболевания, эффективность назначенного лечения, точные границы опухоли, чтобы провести лучевую терапию. Инновационные технологии позволяют диагностировать онкозаболевания на ранней стадии, контролировать ход лечения с высокой точностью и уменьшить общий процент смертности населения от онкозаболеваний. Все необходимые компоненты для работы фармапрепаратов изготавливаются на территории России в городе Елец и обеспечат стабильную работу медцентров. Доставка будет обеспечена с помощью специально оборудованного авто- и авиатранспорта, который сможет привезти все необходимое в кратчайшие сроки.

Корпорация ПЭТ-Техноледжи во главе с Дианой Кобесовой имеют планы на создание еще 20 подобных учреждений на всей территории России к 2025 году. Председатель правления Роснано Анатолий Чубайс сообщи, о том, что диагностику в медцентрах "ПЭТ-Техноледжи прошло более 70 тыс.человек. В конечном результате донские медики специалисты смогут эффективнее бороться с смертельным заболеваниям и спасать жизни людей. Уже сейчас рассматривается возможность оказания бесплатной медицинской помощи посредствам медицинского страхования.