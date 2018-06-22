Женщина обнаружила мини-пига, гуляющего по улицам Смоленска

Сегодня, 13:59

Маленький поросенок по размеру оказался даже меньше йоркширского терьера. Женщина обнаружила мини-пига пока прогуливалась по улицам Смоленска.

Тогда Анна решила забрать животное, так как поросенок домашний, и на улице с ним может что-то случиться. Мини-пиг нашелся в районе Пискарихи, Смоленск. Тогда женщина приняла решение пристроить поросенка, либо найти старых хозяев. В группе «Потеряшка Смоленск» женщина опубликовала запись, где написала, что нашла мини-пига на улице и ищет ему новый дом. Анне удалось пристроить потеряшку и в скором времени она написала, что теперь мини-пиг живет с новыми хозяевами.