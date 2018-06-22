В Краснодарском крае начнут наказывать за некачественные услуги врачей

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Одна из местных жительниц города Армавир рассказала, что её буквально заставляли пройти платное обследование в частной клинике. Такое требование врачи мотивировали, что у них якобы нет реагентов для анализа. Многие жалуются, что они из-за горе-медиков не могут получить даже пенсию по инвалидности.

Поэтому в Краснодарском крае в Армавире решили провести служебное расследование из-за жалоб населения. Но на этом вопросы о работе врачей не прекращались. Речь идёт об условиях пребывания людей в стационаре, жалоб на скорую помощь и так далее. В итоге чиновники пришли к выводу, что якобы это связано с тем, что врачи «перегружены» работой.

Согласно опубликованным бумагам, многие медики работают по 32 часа без перерыва. Кроме того, они работают одновременно на нескольких должностях и параллельно в частных клиниках. Больше 40% сотрудников госбольниц работают в негосударственных учреждениях. Из-за этого страдает качество медицины.

Глава Армавира постановил ряд проверок, которые начнут проводить уже в скором времени. Кроме того, многих врачей будут наказывать за некачественные услуги. К примеру, если сотрудник не появится на рабочем месте в установленное время, то ему соответственно изменят размер зарплаты.

В конечном итоге размер премий будет зависеть от качества работы и от жалоб пациентов. Эти задачи мэр собрался контролировать лично.