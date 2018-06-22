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Рустем Адагамов рассказал, как Россия создала культ «победобесия» на костях солдат

Сегодня, 13:30

Блогер поделился мощнейшей статьей российского писателя Сергея Лебедева, который достаточно точно и прямолинейно высказался о современных идеологиях российских политических сил. По его словам, страна до сих пор занимается политической пропагандой на фоне прошлого.

Известный блогер Рустем Адагамов рассказал, как Россия создала культ «победобесия» на многочисленных костях непохороненных и лежащих где-то в поле солдат. В статье говорится и о том, что в настоящее время агрессивное поведение и пренебрежение человеческой жизнью уже стало актуальным направлением, где используются запрещенные методы.

По словам культурного деятеля, отмена медальонов, которые могли помочь идентифицировать павших воинов, и замена их книжками – настоящее преступление, ведь бумажные документы истлеют, а имен погибших уже никто не узнает.

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