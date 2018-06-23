Мышцы лысой шимпанзе вызвали опасение

Сегодня, 00:15

На веб-форуме Reddit одним из пользователей был выложен снимок лысой обезьяны. Фотография вызвала интерес у подписчиков, которые начали активно обсуждать внешний облик животного.

Внимание привлекли мощные мускулы примата. Их сравнили с бицепсами качков. Могучие мышцы шимпанзе вызвали даже некоторое опасение у зрителей «Эволюция, ты страшна», написал один из них.

Тело лысой обезьяны напоминает человеческое тело. Скорее всего, лысый шимпанзе болен alopecia areata (или просто облысение). Этим заболеванием страдают и люди. Это заболевание не смертельное, но практически неизлечимое.