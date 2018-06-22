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«Действовал легкомысленно»: Российский болельщик извинился за домогательства журналистки

Сегодня, 11:54

По словам мужчины, который назвал себя Русланом, он уже пришёл в московский офис Deutche Welle и позвонил корреспонденту Гонсалес Теран по Skype.

Как сообщает Deutche Welle, Руслан полностью извинился за сексуальные домогательства журналистки. Российский болельщик заявил, что действовал легкомысленно и даже не мог подумать, что его действия могут шокировать. Мужчина заявил, что знает о сложностях работы журналистов, поэтому надеется, что подобное с Гонсалес Теран больше не произойдёт. Стоит отметить, что журналистка извинения приняла.

                           

Руслан также рассказал, что он на самом деле не домогался девушки, это была шутка. Он решил поспорить с товарищем, что поцелует репортёра во время прямого эфира. Недалеко мужчина увидел Гонсалес. Он дождался начала прямого эфира, подошёл и поцеловал её. Однако почему же Руслан схватил девушку за грудь, он не рассказал.

Ранее сообщалось, что в Москве российский болельщик сексуально домогался журналиста.

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