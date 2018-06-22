У 18-летней омички отобрали двоих детей

Сегодня, 11:02

Старшему сыну девушки исполнилось четыре года, а дочери - четыре месяца. Детей забрали из-за неблагоприятных условий.

Маленьких детей отправили в детский дом. У 18-летней омички забрали родительские права, и теперь она не сможет воспитывать своих двоих детей. О том, что дети живут в ужасных условиях, органы опеки узнали от соседей.

По приезду на место события, оказалось, что в доме у жительницы Омска царит антисанитария. Также органы опеки узнали и про разгульный образ жизни молодой девушки.

Сообщается, что начиная с 2008 года, органы опеки забрали 82 ребенка из неблагополучных семей.