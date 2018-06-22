VistaNews.ru


В России раскрыли секрет долгожительства Путина

Сегодня, 10:21

Глава РФ делает себе «инъекции красного меркурия». Именно они и являются главным способом продления жизни.

Секрет долгожительства Путина раскрыл известный рок-музыкант и лидер группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий. По словам музыканта, один из таких уколов молодости президент России подарил мэру Москвы Собянину.

Сергей Троицкий считает московского градоначальника талантливым. Собянин, конечно же как и Путин, должен править по 40-50 и даже по 100 лет. Многие знают, добавляет «Паук», что президент РФ уже подарил мэру инъекции красного меркурия, которые стоят три миллиарда долларов.

Примечательно, что в 2018 году тема самочувствия Путина стала популярна. Специалисты раскрыли секрет, что его здоровье начало сильно ухудшаться.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Путин раскрыл секрет проявления силы

Собянин снова баллотируется в мэры Москвы

Сергей Собянин рассказал о реконструкции «Лужников»

Главное за неделю

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть...

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

В Калифорнии рыбаки нашли на берегу океана мёртвое чудовище мужского пола

Животное было покрыто порезами, но экспертам определить причину смерти так и не...

В Британии на фото попал атакующий людей гигантский НЛО

Жилой район Хоррогейте содрогнулся от нависающего над домами симметричного...

Рекомендуем