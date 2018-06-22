Сегодня, 10:21

Глава РФ делает себе «инъекции красного меркурия». Именно они и являются главным способом продления жизни.

Секрет долгожительства Путина раскрыл известный рок-музыкант и лидер группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий. По словам музыканта, один из таких уколов молодости президент России подарил мэру Москвы Собянину.

Сергей Троицкий считает московского градоначальника талантливым. Собянин, конечно же как и Путин, должен править по 40-50 и даже по 100 лет. Многие знают, добавляет «Паук», что президент РФ уже подарил мэру инъекции красного меркурия, которые стоят три миллиарда долларов.

Примечательно, что в 2018 году тема самочувствия Путина стала популярна. Специалисты раскрыли секрет, что его здоровье начало сильно ухудшаться.