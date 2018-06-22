В Воронеже на остановке «ведьма» с рогами мирно ждала автобус

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Видимо, метла вышла из строя и пришлось снизойти до людей. Конечно, девушка была в фантазийном образе, но встретить такую красотку на улице ночью никто бы не хотел.

В Воронеже на остановке общественного транспорта «ведьма» с рогами мирно ждала свой автобус. Образ девушки действительно впечатляет: длинные дреды, наверху переходящие в закрученные рога. Примечательно, что она не имеет ничего общего с обликом Малефисенты, ее рога больше походят на те, которые принято носить демонам из страшилок.

Ситуацию обсудили в социальной сети, где люди оценили старания воронежской «ведьмы» и подчеркнули, что не хотели бы столкнуться с ней в темном переулке, так как в ту секунду вряд ли бы мозг смог оценить ситуацию вместе с логикой.