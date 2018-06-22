Журналист из США шокирован от поездки в Москву

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Он ожидал увидеть пустые полки в магазинах и мрачные фигуры людей. Стивен Гофф представляет издание The Washington Post.

Стивен Гофф, журналист из США, шокирован от рабочей поездки в Москву. Перед далеким путешествием он описал свои ожидания от столицы России, где указал неприветливость, пустые магазины, мрачные фигуры, окутанные российским сумраком. После приезда американец напрочь отказался от своих слов.

По словам Стивена Гоффа, после 9 дней пребывания в Москве он сделал вывод, что мегаполис представляет собой крупный европейский город с объектами советского времени. Москва встречает гостей музеями, компаниями мирового стандарта, новеньким метро, парками, прекрасной кухней, включая грузинские кафе, ирландские пабы и суши-бары.

Также американец отметил возможность оплаты посредствам Apple Pay и наличие на улицах автомобилей японского и европейского производств. Среди недостатков Гофф выделил пробки и дорогостоящее жилье.