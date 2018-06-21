Вчера, 23:06

Курсанты Ульяновского института гражданской авиации вновь покорили сеть очередной выходкой. На этот раз они разместили фото в Instagram с провокационной подписью.

Ульяновские курсанты разместили в Instagram фото, на котором стоят с цветами. Букет они подарили преподавателю английского языка после сдачи экзамена. Однако они разместили достаточно провокационную подпись, в результате чего сложилось мнение, что ульяновские курсанты рассчитывали на секс с преподавателем за цветы.

Молодые ребята упустили из виду тот факт, что их преподаватель тоже является пользователем Instagram. Она оставила свой комментарий, отметив, что в следующий раз они могут вообще цветы не приносить. Женщина явно не оценила чувство юмора студентов, а также шутку, отпущенную в ее адрес. Теперь пользователи сети бурно обсуждают дальнейшую судьбу курсантов.