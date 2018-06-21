«Закрывайте окна и двери»: Гигантские крысы атаковали шведский город

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Власти просят горожан должным образом распоряжаться едой в бункерах, чтобы не привлекать крыс.

Местных жителей призвали закрыть окна и двери домов, сообщая, что гигантские крысы атаковали шведский город. Школьников даже не выпускают на перемены, чтобы не допустить заражения паразитами. Отмечается, что в лесу нет крыс средних размеров, а все они схожи с размером котов.

Команда по борьбе с вредителями уже создала около 50 ловушек по всему району в попытке поймать крыс, при этом другие варианты также рассматриваются, если ловушки не сработают. "Если мы не остановим это, они могут стать больше, но мы остановим это любой ценой", - сказал один из сотрудников спасательной службы. Отмечается, что гигантские крысы распространились на жилой район. Те, кто там живет, не могут даже открыть свои входные или балконные двери.

Детям в местных дошкольных учреждениях говорили, что они не могут спать или играть на улице из-за чумы крыс. Детям также было сказано не есть на улице, если они бросают еду на пол и привлекают крыс.