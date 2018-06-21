В Новороссийске маркетологи использовали фотографию Путина для рекламы

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Правильная реклама может принести компании повышенный интерес со стороны клиентов, что пойдёт на пользу для тех, кто продаёт товары и предлагает услуги. Новороссийские выбрали вариант, который точно не останется без внимания аудитории.

Компания, занимающаяся продажей дверей, решила привлечь клиентов фотографией президента России. Разместили они её на машине, которая используется для доставки товара клиенту, и попадается на глаза, как пешеходам, так и участников дорожного движения. Кроме фотографии маркетологи использовали слоган «Вставим от души», который однозначно бросается в глаза.

Пользователи Сети, увидевшие снимки автомобиля отметили нестандартность подхода к рекламе. Многим реклама показалась яркой и запоминающейся для тех, кто её встретит, а это однозначно должно привлечь новых клиентов в магазин дверей. Однако некоторые посчитали, что использовать фотографию Путина для рекламы не самый правильный поступок. Использование снимка президента России может стать причиной серьезных последствий для компании в Новороссийске.