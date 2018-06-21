Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

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Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи сверхъестественного распространили его в сети и раскрыли широкой общественности.

Мистические кадры были сняты на камеру одного из многоэтажных домов. На кадрах видно, как мужчина довольно странной и самодовольной походкой направляется к окну. Камера запечатлела уникальное мистическое явление: мужчина, по всей видимости, телепортировался, растворившись в воздухе. Если присмотреться, то видно, как после таинственного исчезновения от человека-невидимки остается лишь серая тень, которая некоторое время движется сама по себе.

Пользователи и специалисты паранормальных явлений высказывают свои предположения насчет загадочного явления. Многие придерживаются мнения, что мужчина телепортировался во внеземные цивилизации. Другие уверенны, что перед землянами самый настоящий пришелец, который прибыл на планету для исполнения секретных операций, разработанных космическими обитателями.

Уфологи тоже не прошли мимо паранормального явления. Они считают, что загадочный мужчина это не что иное, как секретный военный, который собирается начать порабощение нашей цивилизации. Однако многие скептики уверяют, что видео «фейковое» и отказываются верить в существование внеземных миров или таких сверхъестественных явлений, как телепорт.