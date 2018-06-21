В Нигерии преподаватель повысил баллы студентке за секс

Сегодня, 20:06

После заявления студентки профессора моментально уволили, но дело приняло неожиданный поворот, и теперь студентка может оказаться на скамье подсудимых.

Профессор вёл курс бухгалтерского учёта в Университете Обафеми Авало в юго-западной части Нигерии. Администрация учебного заведения утверждает, что студентка выдвинула ложные обвинения преподавателю. Имеется запись, на которой студентка грубила профессору, ставила под вопрос его компетенцию в вопросах образования, резко критиковала университет. После того, как девушка поняла, что хамством ничего не добиться, она предложила мужчине секс за повышение баллов. Если расследование докажет, что студентка пыталась скомпрометировать профессора, которого она невзлюбила, то ей грозит отчисление, а при должном внимании к инциденту – скамья подсудимых.

По мнению администрации университета, преподаватель не хотел, чтобы поднялся скандал из-за ложных обвинений, и просто уволился без лишнего шума. Однако студенты встали на защиту девушки и подтвердили, что за профессором не раз наблюдали неуважительное и хамское отношение к учащимся, а так же неприличные комментарии о представительницах женского пола.