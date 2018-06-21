Опрос: Мужчины в сети флиртуют, а женщины верят в дружбу

Сегодня, 19:29

Исследование провели среди жителей россиян. Тысяча испытуемых дала возможность выяснить, существует ли дружба между противоположными полами в сети.

Среди россиян провели опрос, чтобы выяснить, как граждане воспринимают общение в сети. По результатам исследования оказалось, что около 30% жителей общаются в сети ради флирта, при этом, в этом уверенно большинство опрашиваемых мужчин.

Около 37% считают, что общение между противоположными полами может обойтись и без флирта. Отмечается, что в такую дружбу в сети больше верят женщины. Одна из испытуемых отметила, что состоит в браке, однако, может завязать общение с каким-то мужчиной, обсудить некоторые жизненные проблемы, или просто посмеяться над чем-то. Она подчеркнула, что в случаях, когда общение выходит за рамки дружественного, она сразу же прекращает переписку.

Не дали исчерпывающий ответ около 36% опрашиваемых. Они отметили, что никогда не думали на этот счет, или же попросту не воспринимают общение в социальных сетях как серьезное явление.