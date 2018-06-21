VistaNews.ru


Супруги спустя 73 года научились читать мысли друг друга

Сегодня, 19:11

Они не спешили, как современная молодежь, а потому смогли подарить любовь друг другу. Фред и Фрэнсис Футтерман также испытывали трудности в отношениях, но это не разделило их, а скрепило.

Супруги Фред и Фрэнсис Футтерман спустя 73 года научились читать мысли друг друга. Теперь в доме не стоят вопросы, какие и когда дарить цветы, что приготовить на ужин и почему у кого-то из партнеров плохое настроение. Парочка познакомилась в далеком 1939 году и из-за отсутствия денег на рестораны и кинотеатры их компания собиралась в подвале общей подруги Бетти. В результате это привело к тому, что у влюбленных было время наслаждаться друг другом.

Фред и Фрэнсис поженились только через 6 лет обычных любовных встречаний. По их мнению, современная молодежь постоянно куда-то торопится, они выходят замуж спустя 3 месяца знакомства, а после искренне не понимают, где же их человек. Фред и Фрэнсис дали время друг другу, чтобы понять, насколько они подходят и не прогадали.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Китае панда упала с дерева на "влюбленную парочку"

Стендаль

Курбан Омаров советует парам проводить больше времени вместе

Главное за неделю

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть...

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

Рыжий гоблин-людоед пытался сбить с ног и съесть человека в лесу

Странное призрачное существо удалось сфотографировать очевидцам. Рыжее создание...

В Калифорнии рыбаки нашли на берегу океана мёртвое чудовище мужского пола

Животное было покрыто порезами, но экспертам определить причину смерти так и не...

Рекомендуем