На Алтае пенсионер 10 дней плыл к сыну в Барнаул на самодельном плоту

Сегодня, 19:02

На берегу реки поселка Факел Социализма, местные жители застали необычного путешественника. Мужчина из Рубцовска решил добраться в Барнаул на самодельном плавательном средстве передвижения.

«Странником» из Рубцовска оказался пенсионер. Он плыл к сыну в Барнаул на самодельном плоту 10 дней. «Выловили» путешественника у берега реки Алей, как сообщила служба МЧС Алтайского края. Плот пенсионер смастерил из досок и полторы тысячи пластиковых бутылок. Преградой к достижению своей цели у мужчины стал возникший мост. «Дрейфовал» он в этом районе практически сутки, но местные жители пришли на помощь и вызвали МЧС.

Освободив плот, спасатели пожелали хорошего пути пенсионеру, а тот отправился далее в свой речной путь. В СМИ пока что нет информации о странном путешественнике. Также неизвестно, прибыл ли он к месту назначения или нет.

Ранее в Алтайском крае произошло страшное событие, которое унесло жизнь девочки. Школьница самовольно решила искупаться в реке Лебедь, но не рассчитала своих возможностей и утонула. Погибшая была 2005 года рождения.