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ТЦ «Омега» в Тольятти закрыт по судебному постановлению

Сегодня, 18:07

О закрытии ТЦ «Омега» тольяттинцы узнали из объявления на дверях этого торгового заведения. Двери были опечатаны и на них красовались официальные уведомления властей.

В уведомлениях было сказано, что по решению тольяттинского суда приостанавливается эксплуатация нежилых помещений торгового центра. Об этом рассказал один из посетителей «Омеги», оказавшись перед наглухо закрытой дверью. Многие горожане, так и не попав в супермаркет, начали гадать о причине запрета на эксплуатацию здания. Возможно, это связано с пожарной безопасностью, предполагали одни. А может, причина кроется в выявленных нарушениях при строительстве «Омеги», считали другие. Третьи были уверены, что суд не выносит такие постановления без веских причин.

Как бы там ни было, но жители Тольятти уже столкнулись с определенными сложностями: невозможность совершать необходимые покупки и получать посылки в привычном месте. Впрочем, кто-то уже пустил слух, что эти неудобства скоро прекратятся и «Омега» возобновит работу, но информация не была подтверждена.

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