Девушка, поющая с бразильцами про «розовую вагину», оказалась жительницей Кемеровской области

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Видеозапись с бразильскими фанатами, поющими непристойную песню вместе с российской девушкой, вызвало большой резонанс. Бразильцев практически сразу удалось опознать, а вот личность жительницы России некоторое время была неизвестна.

Ролик, в котором девушка пела вместе с футбольными фанатами про «розовую вагину» быстро распространилось по Сети. При этом шутка не понравилась не только россиянам, но и самим бразильцам. Многие посчитали, что ставить человека в неловкую ситуацию из-за того, что он не знает языка гостей Чемпионата мира, как минимум подло и низко.

В Бразилии уже опознали личности болельщиков, попавших на видеозапись. Одним из них оказался офицер военной полиции, которого накажут после возвращения на родину. Другой бразилец является бывшим чиновником. Однако личность жительницы России долгое время была неизвестна. Девушка, поющая с фанатами про «розовую вагину» оказалась жительницей Кемеровской области.