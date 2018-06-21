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В Воронежской области перезахоронили останки 165 советских солдат ВОВ

Сегодня, 15:13

Погибших обнаружили на территории Рамонского района, теперь они покоятся в братской могиле в поселке Чистая Поляна. Мероприятие провели в рамках патриотической акции «Вахта памяти».

165 представителей советской армии вели бои за Воронеж в Рамонском районе во время Великой отечественной войны, где и погибли от пуль противника. Учитывая все воинские почести, их перезахоронили в братской могиле в поселке Чистая Поляна благодаря патриотическому мероприятию «Вахта Памяти».

Во время раскопок специалисты обнаружили медальон, который позволил установить личность одного из погибших солдат. Им оказался рядовой Павел Попсуй, уроженец Луганской области. Он родился в 1910 году в поселке Спиваковка. Уже найдены родственники героя, которые посетят его могилу. Акция проводится в Воронежской области с 13 по 22 июня, в ней принимают участия активисты и представители «Газпрома».

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