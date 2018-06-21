Пенсионерка регулярно подметает крышу супермаркета в Ярославле

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Бабушка выходит на крышу с окна своей квартиры. Инцидент произошел на улице 8 марта, ситуацию обсуждают в «ВКонтакте» в паблике «Ярославль Красноперекопский и Фрунзенский».

В Ярославле пенсионерка регулярно подметает крышу супермаркета, расположенного на улице 8 марта. Свидетелями подобного инцидента часто становятся местные жители. Отмечается, что магазин расположен в жилом пятиэтажном здании на первом этаже.

По мнению пользователей социальной сети «ВКонтакте», окна пенсионерки выходят как раз на крышу супермаркета, а жильцы верхних этажей не отличаются чистоплотностью. Часто в любом городе на крышах магазинов, устроенных в жилом здании, можно заметить окурки и прочий мусор. Таким образом, старушка поддерживает чистоту, ведь ей самой неприятно смотреть из окна. Большинство пользователей поддерживают инициативу.