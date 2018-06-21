«Красота спасет мир!»: В Приморье корова зашла в магазин косметики

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Застенчивость животного и испуг продавца не позволили корове полноценно осмотреть товар. Инцидент произошел в Михайловке, ролик опубликован в Instagram на странице Mark_2che.

В поселке Михайловка, расположенном в Приморье, корова зашла в магазин косметики. Любопытное животное не на шутку напугало продавца, которая в момент посещения «Жемчужины» необычной клиенткой, резала ценники и находилась в состоянии полного покоя.

Учитывая то, что корова по своей половой принадлежности полноценная женщина, можно твердо заявить о подлинности мнения, что красота спасет мир. Даже животное, которое родилось в хлеву и проведет там свою жизнь, решило посетить магазин косметики. В Instagram ролик просмотрели почти 65 тысяч пользователей.