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Футбол в Нижнем Новгороде помогает создавать новые семьи

Сегодня, 13:26

В Нижнем Новгороде 7 июля на главной площади города – площади Минина и Пожарского – будет происходить интересное событие. В рамках Чемпионата мира по футболу желающие нижегородские пары могут зарегистрировать свой брак.

Церемония получила название «Свадьба FIFA FAN FEST». Проведут ее специальные послы Чемпионата мира и, конечно, послы города-организатора. Прямо на площади будут созданы свадебные зоны, несколько пар пригласят на сцену, и это официальное событие войдет в историю Чемпионатов мира.

Зарегистрируют брак на площади всем желающим, но чтобы попасть в те несколько пар, которые и будут участниками акции FIFA-2018, необходимо короткое интересное видео о себе разместить в Instagram с хештегами #СвадьбаЧМ #ЧМ2018. Видео должны быть такими, чтобы убедить организаторов акции выбрать именно ту или иную пару молодоженов.

Какие звезды будут участвовать в церемонии, пока неизвестно, но то что звезды будут – факт несомненный. Получается, что футбол в Нижнем Новгороде помогает создавать целые семьи.

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