Сергей Бачин: появление первой компании по сертификации производителей органической продукции – знаковое событие для всей отрасли

Сегодня, 06:15

Росаккредитация лицензировала первую компанию, которая теперь уполномочена заниматься сертификацией производителей «органики» из РФ. Это «Органик эксперт», компания, состоящая в Национальном Органическом Союзе. Как отмечает член НОС, руководитель ГК «Агранта» Сергей Бачин, это знаковое событие для отрасли.

С этого момента компания обладает правом предоставлять спектр услуг по органической сертификации согласно ГОСТ 33980-2016 (межгосударственный стандарт органического сельского хозяйства). Ей разрешено сертифицировать сельхозпредприятия от лица европейских компаний по международным стандартам органического сельского производства. Отечественные сельскохозяйственные предприятия получили доступ к дополнительным инструментам для поставок «органики» за рубеж, а также возможность обращаться за услугами к своим специалистам вместо зарубежных, отмечает Сергей Бачин.

В скором времени ГД РФ утвердит ожидаемый сельхозпроизводителями законопроект об «органике». Этот документ установит правовые основы регулирования отношений в области органического производства. Однако стабильное функционирование закона не сможет быть возможным без наличия действенной системы сертификации. Причем ее должно выстроить согласно международному опыту. Сейчас отечественный рынок «органики» функционирует стихийно. Но по итогам утверждения закона об «органике», начнет работу и механизм сертификации этого вида производства. В стране ведется работа по созданию необходимой базы. Она включает в себя и определение компаний, которым понадобится аккредитация от системы аккредитации национального уровня.

Сергей Бачин заявил, что система контроля за аккредитацией сертификаторов и за их деятельностью должна быть максимально действенной. Для этого, по мнению бизнесмена, нужно наладить трехступенчатый контроль — со стороны государства, общества и профессионалов рынка. Если говорить о госконтроле, то, ожидается, что по итогам утверждения законопроекта об «органике» к сертификатору будет выдвигаться ключевое требование — он должен быть зарегистрирован, аккредитован в соответствующем госоргане.

Сергей Бачин также сообщил, что сейчас идет обсуждение вопроса в контексте того, чтобы профессионалы рынка в рамках НОС могли публиковать перечни порядочных и недобросовестных сертификаторов. Это поможет избежать ситуации, когда с развитием рынка будут появляться никому не известные сертификаторы, люди, не имеющие понятия о том, что такое «органика», но лепящие эти штампы на продукцию. НОС сможет обеспечивать негативный пиар таким нечестным сертификаторам, — дал обещание Сергей Бачин.

Он также отмечает, что после того, как будет утвержден законопроект об «органике», потребуется разработать соответствующий знак, что отвечает мировому тренду. В каждом государстве органическая продукция обладает своим узнаваемым знаком. У нас наличие такого знака будет гарантировать неподдельность органического товара. Для поддержания доверия потребителей и развития отечественного органического рынка в дальнейшем понадобится выстроить процесс сертификации с созданием системы государственной аккредитации.

По словам Сергея Бачина, в процесс защиты подлинности органической продукции необходимо в перспективе вовлечь и ритейл. Дело в том, что потребитель на магазинных полках видит и органическую продукцию, и подделки. Уважающие себя торговые сети, которым хорошо известно, где поддельная, а где неподдельная сертификация, должны относиться к этому честно. Органическая продукция должна быть действительно органической, если на ней стоит соответствующий штамп.

Сергей Бачин заслуженно считается одним из главных идеологов отечественного органического сельского хозяйства. Благодаря ему российское общество стало знакомиться с «органикой». Производством таких чистых и вкусных продуктов девелопер занимается на территории Ярославской области, где для этих целей им была создана компания «АгриВолга». Также в 2016 г. он опубликовал книгу «Органика. Мифы и реальность», на страницах которой успешно развенчал самые популярные заблуждения об этой модели сельского хозяйства.

Помимо развития в нашей стране сегмента органического сельского производства Сергей Бачин получил признание за реализацию ряда масштабных рекреационно-туристических проектов. Благодаря ему в Тверской и Ярославской областях появились туркластеры «Завидово» и «Ярославское взморье». Девелопер в должности гендиректора развивает «Розу Хутор» (Красная поляна), которая была названа ведущим спортивным курортом России за 2017-й г. и является одним из самых известных экокурортов в Европе. На его территории регулярно организуют разные спортивные и семейные массовые мероприятия, а также реализуется реабилитационная программа «Лыжи мечты».