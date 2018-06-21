Бразильский болельщик облизал танцовщицу в Ростовском клубе

Сегодня, 12:04

Россияне не очень оценили поведение болельщика из Бразилии и попросили покинуть клуб. Интимный танец попал на видео.

Молоденькая ростовчанка свела с ума болельщика, который прижимался к девушке и попытался облизать ей ноги. Свидетелями сексуальной сцены стали остальные посетители ростовского клуба, которым не очень понравилось поведение гостя. Пока что не удалось установить, в каком именно клубе бразилец облизал танцовщицу.

Напомним, что игра между Бразилией и Швейцарией закончилась со счетом 1:1. 23 июня в Ростове состоится матч Южной Кореи и Мексики.