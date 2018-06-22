Инициатива по созданию Центров поддержки фермерского бизнеса одобрена Максимом Орешкиным

Сегодня, 06:14

В ходе заседания рабочей группы Минэкономразвития РФ, посвященного теме поддержки малого бизнеса, советник главы ведомства Максима Орешкина по вопросам малого и среднего предпринимательства Юлия Алферова предложила вводить в профильные группы координаторов-предпринимателей «с мест». По мнению советника, такая мера поможет из первых уст узнать, в чем по-настоящему нуждаются представители малого и среднего бизнеса в регионах.

«Обычно как бывает? Чиновники разрабатывают госпрограммы, которые потом предлагаются предпринимателям на местах. Часто, такая работа не приносит должного результата, поскольку специалистам министерств тяжело ориентироваться из кабинета в постоянно изменяющейся ситуации. Присутствие в рабочих группах координаторов от предпринимателей поможет нам выделить из хаоса мнений нужную систему действий. Это общепризнанная малазийская практика, лучшая административная поддержка для предпринимателей», – сказала Юлия Алферова.

По словам советника, сформулировать меры поддержки и защитить проект перед главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным совсем не сложно. «Максим Станиславович отлично понимает боль фермеров, он во всем этом разбирался и готов помогать. К примеру, инициатива фермеров по созданию координационных Центров поддержки бизнеса уже получила одобрение министра», – сообщил фермер Олег Сирота, руководитель рабочей группы по развитию Центров поддержки фермерского бизнеса.