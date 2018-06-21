Фото «убитых» в России собак перед стартом ЧМ-2018 оказалось фейковым

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Немецкие СМИ разоблачили интернет-лжеца, попытавшегося дискредитировать РФ перед стартом Чемпионата мира по футболу снимком мертвых псов.

Оказывается, нагло совравший пользователь Сети взял оригинальное фото трупов домашних питомцев, сделанное в пакистанском городе Карачи, вырезал скандальную часть и выдал ее за снимок «убитых» в России собак перед стартом ЧМ-2018. Фото оказалось фейковым, о чем свидетельствует реклама на языке урду, размещенная на оригинале.

Ранее Михаил Дегтярев, возглавляющий комитет ГД РФ по спорту, назвал ЧМ-2018 «прививкой от русофобии» для иностранных туристов. Заряжаясь положительной энергией во время мундиаля и сталкиваясь с гостеприимством россиян, мировые гости перестанут верить активной антироссийской пропаганде, считает чиновник.