«Аргентинец» из Пятигорска сообщил: Китаянка всем довольна и даже подарила ему деньги

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Приехавшая из Австралии уроженка КНР обратилась за помощью стражам порядка города Москвы после того, как заметила, что групповой секс один из аргентинцев снимал на телефон. Полицейские установили, что видео оргии записал армянин из Пятигорска.

Китаянка Ван Нин приехала в столицу на Мундиаль-2018 и завязала знакомство с мужчинами, которые сказали, что прибыли из Аргентинской Республики болеть за свою сборную. Женщина согласилась провести с аргентинскими фанатами ночь в столичном отеле. Увидев, что ее снимают на телефон, она попросила удалить запись, но ее просьбу выполнить отказались.

Женщина пришла в полицию и попросила стражей правопорядка найти аргентинцев и заставить их удалить ролик. Полицейские задержали коренного «аргентинца» из Пятигорска, который признался, что они с другом выдавали себя за граждан Аргентины, а просьбу китаянки не поняли из-за плохого знания языка.

Армянин настаивает, что девушка осталась всем довольна, и даже подарила им деньги.