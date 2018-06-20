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40% информации из СМИ не вызывают доверия у американцев

Сегодня, 20:05

Газеты, ТВ, радио – больше не являются информационным компасом для среднего американца. Социальные сети в интернете также не вызывают доверия у жителей США. К такому выводу пришел Институт Гэллапа в результате проведенных исследований.

В традиционном опросе Гэллапа участвовали 1440 граждан США. Результаты исследований показали: большинство американцев уверены, что около 40% получаемой посредством СМИ информации – ложь. Респонденты считают, что более половины информации из мировых социальных сетей – фейки разной степени качества. Опрос показал устойчивость к восприятию информации людей в зависимости от уровня образования. Чем выше интеллект – тем выше уровень критического мышления. Следовательно, выше требования к шквалу новостей, обрушиваемых на телезрителя или пользователя Сети.

Институт Гэллапа также установил зависимость доверия к СМИ от политических предпочтений американцев. Так, республиканцы-консерваторы более благодатная почва для дезинформации, чем демократы-либералы. В целом, интернет, как важнейшая составляющая часть СМИ больше не вызывает былого доверия у американцев, считают специалисты института.

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