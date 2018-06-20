Премиальный хлеб: Пекарня пыталась убить супермодель из Воронежа

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Впрочем, он не был ей вручён организаторами очередного конкурса красоты. Девушка зашла в Воронеже в один из очень не дешёвых магазинов и приобрела его там.

Премиальный хлеб расколол ей зуб. Причиной этого стал большой гвоздь, находящийся в нём. Супермодель из Воронежа сообщила, что была полностью шокирована произошедшим.

Она купила очень недешёвый хлеб с сухофруктами в специальной упаковке. Она достала из неё один кусок и стала жевать. Зуб отреагировал мгновенно. Как сказала модель, он просто «заскрипел и рухнул». Вернее, от него отвалился кусок.

Когда она решила ознакомиться с тем, что стало этому причиной, то увидела, что в хлеб запечён большой гвоздь. После этого, как сообщила Екатерина, она чуть не потеряла дар своей речи.

Отколотый зуб не так тревожит супермодель из Воронежа. Она думает, что бы могло произойти, если бы этот хлеб съел ребёнок, да ещё и не разжевав.

Она надеется, что в хлебе, который она приобрела в «Экохлеб», подобный «подарок» содержался лишь в одной буханке.

Надпись на упаковке гласила, что этот хлеб относится к премиальному классу.

Заинтересовались ли этим случаем местные органы надзора, пока не известно. Этот хлеб продают не только жителям Воронежа.