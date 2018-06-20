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В социальных сетях обсуждают видео танцев украинских девушек-пограничников в нижнем белье

Сегодня, 18:02

Уже третий день в сети продолжается обсуждение видео, на котором девушки в трусиках, бюстгальтерах и форменных беретах танцуют под песню корейского исполнителя Psy.

Где было снято это видео, кто на нем, в самом ли деле это девушки-военнослужащие погранслужбы Украины, достоверно неизвестно. Но сети бурлят различными мнениями. Одни возмущенные пользователи предлагают девушкам выступать на гей-параде, но другая часть (вероятнее всего, мужская) предлагает просто довести до более высоких стандартов бикини и потренировать хореографию, и тогда получится настоящее шоу.

16 января курсанты Ульяновского института гражданской авиации сняли видео эротических танцев под музыку клипа Satisfaction. После разразившегося скандала студентов хотели отчислить из учебного заведения. Позднее в их защиту по России прошла серия флеш-мобов, и горе танцоров из Вуза не выгнали, ограничились выговорами.

Ждем, какие последствия будут для украинских девушек.

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