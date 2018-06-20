Украинские танки развалились на соревнованиях в Германии

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Украина приняла участие в танковых соревнованиях, которые проходят каждый год в Германии. Украинский Т-84 «Оплот» сломался в первый же день и занял последнее место.

Украинские танки развалились на соревнованиях «Strong Europe Tank Challenge 2018» в Германии. Кадры с негодованием украинских участников попали в сеть. На них голос за кадром возмущается, что «пушку трясет» и с такой неисправностью невозможно попасть в цель на расстоянии двух с половиной километров.

Помимо проблем с пушкой был ряд других, например, механизм заряжения неоднократно клинило, а датчики вовсе не работали. Отмечается, что своим Т-84 «Оплот» украинские власти очень гордятся, о чем говорит и участие именно этого танка в конкурсе. Однако танк не справился с поставленными в конкурсе задачами, заняв последнее место.

Пользователи иронично отнеслись к подобной ситуации. Некоторые стали пускать колкости в адрес минобороны Украины, предлагая смазать неработающие детали салом. Другие же не понимают, как можно было на престижный конкурс отправить неисправное вооружение, и, какое тогда вооружение в самой армии.