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«Пришельцы в шоке от людей»: Пользователи высмеяли крест, установленный на месте падения метеорита

Сегодня, 17:30

Инопланетяне не хотят иметь дела с людьми из-за таких событий, считают в сети.

Инициативу РПЦ установить на берегу озера Чебаркуль в Челябинской области поклонный крест для защиты от «гостей из космоса» рассмешила соцсети. Пользователи не стеснялись в выражениях и откровенно высмеяли крест, установленный на месте падения челябинского метеорита. Участники обсуждения один за другим упражняются в острословии на эту тему.

В популярных сообществах публикуются мемы по этому поводу. Некоторые пользователи отмечают, что пришельцы находятся в шоке от людей, которые вот так публично демонстрируют свою недальновидность.

«Почему инопланетяне не идут на контакт и не делятся с нами благами высокоразвитой цивилизации? А вот почему.», - иронизирует ещё один комментатор.

 

Некоторые участники обсуждения попросили быть снисходительнее по отношению к богослужителям, хотя бы потому, что крест возвели не на деньги налогоплательщиков, а на частные пожертвования. Вместе с тем многие продолжают недоумевать, как могут быть совмещены борьба с инопланетянами и христианская вера.

Как известно, метеорит упал на территории челябинской области в феврале 2013 года. Во время падения объект распался на несколько фрагментов, один из которых повредил стену Цинкового завода. Другой осколок упал в озеро Чебаркуль.

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