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Губернатор Подмосковья с мэром Москвы угостили детей пломбиром

Сегодня, 17:02

Инспектируя проведение оздоровительной кампании, решили порадовать малышей в лагере «Юнармеец».

Губернатор Подмосковья с мэром Москвы угостили детей пломбиром. Сладкое лакомство приготовили для отдыхающих в детском лагере «Юнармеец» в Щелковском районе деток.

Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин расширили возможности воспитанников лагеря и постановили, что отныне дети смогут посещать бесплатно выставки, театры и музеи. Культурное воспитание, привязанность к традициям, знание обычаев и бережное отношение к народу – в будущем поможет избежать проблем с идентификацией, самоопределением, как личности. Почему политики выбрали именно мороженое пломбир, не понятно. Есть предположение, что Собянин и Воробьев выбрали этот вид мороженого, который иностранные болельщики ЧМ-2018 признали самым вкусным.

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