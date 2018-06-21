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1995 год: НЛО проводили секретные опыты в Останкино

Сегодня, 01:30

В сети сообщают, что рассекречены сведения о том, что в 1995 году возле Останкино на территории Москвы совершил посадку огромный НЛО.

Тогда, в сентябре 1995 года, об этом событии говорили на телеканалах, даже показали некие видеокадры без указания места, где это происходило. Сообщалось, что НЛО приземлился, когда системы ПВО попытались его захватить и повести. При дальнейшей попытке приблизиться к нему, объект быстро поднялся и улетел.

После этих первых сообщений в прессе и на телевидении на эту тему воцарилось молчание, а материалы были засекречены. И вот сейчас, наконец, рассекреченные материалы дают возможность исследовать этот инцидент. Экперты считают, что НЛО проводили секретные опыты в Останкино.

Уфологии утверждают, что этот объект с помощью какого-то излучения вывел из строя нацеленные на него системы ПВО. Специалист в области уфологии Карло Клементе предполагает наличие какого-то энергетического поля вокруг аппарата диаметром не менее 20 метров.

Но, может быть, это был какой-то беспилотный летательный аппарат, а засекречено все было потому, что разрабатывали его военные.

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