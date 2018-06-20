Кировчанин строит «летающую тарелку»

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Недавно в одной из соцсетей появилось фото, на котором запечатлено необычное строение. Здание находится в деревне Рвачи Котельничского района.

Дело в том, что кировчанин решил строить дом в виде «летающей тарелки». Хотя, местные жители утверждают, что до появления постройки неоднократно замечали НЛО. Теперь же, проживающие в Кировской области думают, для чего Михаилу Жданову понадобился такой дом.

Дизайн мужчина подобрал у известного своими проектами «Domespасе» Патрика Марсили. Он предоставил Михаилу чертежи, но, как признается неординарный клиент, чертежи оказались не полными.

Пока что неизвестна дата окончания строительства. Но Михаил Жданов надеется, что это произойдет достаточно скоро.