VistaNews.ru


Художник из Москвы показал девушкам, как сделать на пляже идеальное фото

Сегодня, 02:30

Множество девушек любят продемонстрировать свои достоинства именно на пляже. Место для раздевания нареканий не вызывает. Лишь бы не полностью.

Художник из Москвы Тимофей Трефилов вместе со знакомым ему фотографом показали девушкам настоящую романтическую фотосессию, чтобы те поняли, как делать на пляже идеальное фото.

Свои фото бородатый мужчина, обладающий фактурной фигурой, сделал в самых популярных для фотосетов девушек позах. Видимо, он хотел их потроллить. И это ему удалось.

Художник из Москвы, буквально очаровал своих подписчиков в Facebook. Его фото на пляже стали сверхпопулярными и комментарии, в основном, хвалебные и восторженные.

На них изображён художник в старомодном купальном костюме, любующийся закатом и гуляющим по побережью. Помимо того, он позировал на песке, играл с солнцезащитными очками и плескался в морской воде, театрально разбрызгивая воду.

Фотосессия была сделана в «Орлёнке». Фотограф сообщил, атмосфера в этом лагере располагает к особенному творчеству. Хотя смотреть на полученные снимки людям, не обладающим чувством юмора, он не пожелал.

А, впрочем, ничего особенного на них нет. Художник из Москвы лишь показал девушкам, в каких позах они фотографируются, и посоветовал делать идеальные фото. Те уже высказали сожаление, что Трефилов не снялся топлес.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Матильда Шнурова в бикини и шляпе из Хогвартса снялась на пляже

Алексей Панин опубликовал фото, как устраивал в Крыму свингер-пати

Лили Роуз-Депп удивила фоловеров обнаженным фото на Багамах

Главное за неделю

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

Рыжий гоблин-людоед пытался сбить с ног и съесть человека в лесу

Странное призрачное существо удалось сфотографировать очевидцам. Рыжее создание...

В Калифорнии рыбаки нашли на берегу океана мёртвое чудовище мужского пола

Животное было покрыто порезами, но экспертам определить причину смерти так и не...

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть...

Армия НЛО: В Лондоне сняли на видео множество инопланетных кораблей

На территории Лондона очевидцы сняли на видео шокирующие кадры, которые...

Рекомендуем