Художник из Москвы показал девушкам, как сделать на пляже идеальное фото

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Множество девушек любят продемонстрировать свои достоинства именно на пляже. Место для раздевания нареканий не вызывает. Лишь бы не полностью.

Художник из Москвы Тимофей Трефилов вместе со знакомым ему фотографом показали девушкам настоящую романтическую фотосессию, чтобы те поняли, как делать на пляже идеальное фото.

Свои фото бородатый мужчина, обладающий фактурной фигурой, сделал в самых популярных для фотосетов девушек позах. Видимо, он хотел их потроллить. И это ему удалось.

Художник из Москвы, буквально очаровал своих подписчиков в Facebook. Его фото на пляже стали сверхпопулярными и комментарии, в основном, хвалебные и восторженные.

На них изображён художник в старомодном купальном костюме, любующийся закатом и гуляющим по побережью. Помимо того, он позировал на песке, играл с солнцезащитными очками и плескался в морской воде, театрально разбрызгивая воду.

Фотосессия была сделана в «Орлёнке». Фотограф сообщил, атмосфера в этом лагере располагает к особенному творчеству. Хотя смотреть на полученные снимки людям, не обладающим чувством юмора, он не пожелал.

А, впрочем, ничего особенного на них нет. Художник из Москвы лишь показал девушкам, в каких позах они фотографируются, и посоветовал делать идеальные фото. Те уже высказали сожаление, что Трефилов не снялся топлес.