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В Сбербанке Краснодара возник большой ажиотаж из-за будущего раритета

Сегодня, 17:09

Неожиданное столпотворение возникло в отделениях Сбербанка Краснодара. Накануне Сбербанк объявил о начале акции по обмену монет номиналом 1, 2, 5 и 10 рублей на памятные монеты и банкноты, посвященные чемпионату мира по футболу.

Цель акции – вернуть в оборот, лежащую без «движения» мелочь в карманах россиян. В соцсетях пользователи делятся фотографиями из отделений краснодарских отделений Сбербанка. Очевидно, что ажиотаж, вызванный обменом, огромен и банки не справляются с большим наплывом желающих получить памятные денежные знаки. В очередях посетители простаивают часами. Впрочем, люди считают, что эти монеты, скорее, будут сувениром, ведь покупательная способность этих номиналов в перспективе стремится к нулю. Зато, в большой выгоде будут ценители нумизматики. В будущем, эти монеты и купюры будут представлять большую раритетную ценность, не сомневаются коллекционеры.

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